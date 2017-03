Les milléniaux, cible de choix pour les fraudeurs

Agence QMI 28-03-2017 | 22h08

Les milléniaux, c'est-à-dire les personnes âgées de 18 à 34 ans, ont été une cible de choix pour les fraudeurs en 2016, selon Equifax Canada.

Cette tranche d'âge a compté pour 49 % des alertes de fraude présumées figurant dans la base de données de gestion de la fraude d'Equifax Canada.

«Les jeunes adultes sont ciblés parce que plusieurs d'entre eux facilitent l'accès à leur information personnelle pour les fraudeurs», a déclaré Tara Zecevic, vice-présidente de la prévention de la fraude et de la gestion des identités à Equifax Canada.

«L'éducation et une meilleure protection sont nécessaires étant donné que, généralement, les milléniaux sont moins susceptibles de contre-vérifier leurs relevés de cartes de crédit, de modifier leurs mots de passe et d'installer ou de mettre à jour des logiciels de sécurité sur leur ordinateur personnel», a ajouté Mme Zecevic.

Le score le plus faible

Equifax a fait un sondage auprès de 1569 Canadiens âgés de 18 à 65 ans afin de mieux évaluer comment les consommateurs essaient d'éviter les fraudes.

Dans ce sondage, les milléniaux ont obtenu le score le plus faible de tous les groupes d'âge en ce qui concerne diverses mesures préventives, incluant le déchiquetage des documents personnels et financiers, la mise à jour des mots de passe et la contre-vérification des relevés de cartes de crédit ou de banque.

Les milléniaux sont aussi moins enclins à réduire leur utilisation des Wi-Fi publics que les autres groupes d'âge.