Avertissement de smog dans la vallée du Saint-Laurent

20-03-2017 | 18h06

Un avertissement de smog pour la vallée du Saint-Laurent, de la frontière ontarienne jusqu'à la région de Montmagny, a été émis par Environnement Canada, lundi.

En plus des régions de Montréal et de Québec, la Mauricie, la Beauce, la Montérégie, Lanaudière et le Centre-du-Québec sont visés par cette alerte.

La qualité de l'air dans ces régions devait être mauvaise en raison des concentrations élevées de particules fines.

«Le smog affecte surtout les enfants asthmatiques et les personnes atteintes de maladies respiratoires ou cardiaques. Il leur est donc recommandé d'éviter les activités physiques intenses à l'extérieur jusqu'à la levée de l'avertissement de smog», a mentionné Environnement Canada dans son avertissement.

Le ministère fédéral précise que «le chauffage au bois est la principale source de particules fines qui contribue au smog l'hiver», devant l'activité industrielle et le transport.