La tempête hivernale balaie le Québec

14-03-2017 | 20h38

MONTRÉAL - Longuement annoncée et attendue de pied ferme, la «pire tempête de l'année» a commencé à balayer le Québec en après-midi, entraînant de nombreux accidents, carambolages et fermetures de routes.

À Montréal, la neige a débuté en début d'après-midi, en route vers une accumulation qui pourrait atteindre jusqu'à 40 centimètres, selon Environnement Canada.

À Québec, la tempête a commencé à frapper vers 15 h, entraînant là aussi de nombreuses répercussions négatives sur le réseau routier.

Rapidement, les conditions routières se sont détériorées, ce qui a entraîné de nombreux accidents et carambolages, notamment en Montérégie, à Montréal et en Estrie, sur l'autoroute 10.

Des tronçons de route ont également été fermés dans plusieurs régions, en raison de l'intense poudrerie provoquée par les vents atteignant parfois jusqu'à 100 km/h.

Est du Québec

Selon Environnement Canada, la tempête se poursuivra tout au long de la soirée et de la nuit de mardi à mercredi dans le sud du Québec, avant de se déplacer vers l'est. Jusqu'à soixante centimètres de neige sont attendus par endroits en Estrie, en Beauce, à Québec, dans Charlevoix et sur la pointe de la Gaspésie.

La tempête doit arriver en Gaspésie en début de soirée.

Les régions situées plus au nord du Saint-Laurent, dont le Saguenay et la Côte-Nord, se tireront mieux d'affaire que celles au sud. Au total, une vingtaine de centimètres sont attendus dans la région du Lac-Saint-Jean, tandis que Sept-Îles devrait s'en tirer avec 20 à 30 centimètres d'ici à mercredi soir.

À 19 h, Hydro-Québec ne déplorait qu'un peu moins de 3300 interruptions de service à la grandeur de la province, principalement en Montérégie avec près de 2500 clients privés d'électricité.

De nombreux vols ont été annulés dans les aéroports de Montréal et Québec mardi et les voyageurs sont invités à consulter l'état de leur vol avant de se rendre à l'aéroport.

