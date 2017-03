Un Ivoirien retrouvé à moitié mort à la frontière canadienne

14-03-2017 | 12h08

MONTRÉAL - Un migrant ivoirien habitant aux États-Unis depuis dix ans a été retrouvé inanimé du côté canadien de la frontière après l'avoir franchie illégalement par -15 degrés, a-t-on appris mardi auprès de son avocat.

En hypothermie, il a été retrouvé dans la nuit du 4 au 5 mars, «inconscient» et «dans des vêtements gelés» après avoir traversé une rivière et un lac en plein hiver près de la frontière entre les États-Unis et la province canadienne du Québec, selon Éric Taillefer, son avocat.

«Il (...) n'arrive que très peu à bouger les doigts». Il ne peut pas mettre de chaussures, car ses pieds sont trop enflés et il a des bouts de peau encore noircis», a raconté à l'AFP Me Taillefer.

Chauffeur de taxi à New York, l'homme dont l'identité n'a pas été révélée a fui la Côte d'Ivoire en 2006. Le 4 mars, par crainte d'être renvoyé dans son pays d'origine par les autorités américaines, il s'est présenté au poste-frontière de Lacolle (Québec) pour déposer une demande d'asile.

Vouloir passer légalement «a peut-être été son erreur», a noté son avocat en référence à l'entente entre le Canada et les États-Unis dite «sur les tiers pays sûrs» qui l'obligeait à faire cette demande côté américain à sa première entrée.

Après le décret anti-immigration de Donald Trump, de nombreux migrants choisissent comme cet Ivoirien de traverser illégalement la frontière pour faire leur demande d'asile au Canada, qui ne peut alors les renvoyer aux États-Unis.

Après avoir vu sa demande refusée au poste de Lacolle, «il a attendu la nuit pour traverser la frontière à pied» par les chemins forestiers, selon Me Taillefer, qui tente de régulariser la situation de son client par une procédure parallèle qui n'a que «2 ou 3 %» de chances de réussir.

Son client ayant frôlé la mort, son avocat va plaider le volet humanitaire, un processus prenant plus de 2 ans.

«Une course contre la montre» est engagée, car «il n'y a pas grand-chose» qui s'oppose à son renvoi, et il pourrait être expulsé «assez rapidement», selon Me Taillefer.