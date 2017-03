Tempête hivernale à venir au Québec

13-03-2017 | 09h58

Les Québécois ont eu froid au cours du dernier week-end et il semble que cette température perdurera pour une autre journée avant que la neige s'en mêle à compter de mardi alors qu'Environnement Canada a émis une veille de tempête hivernale.

Un système dépressionnaire en provenance du centre États-Unis, qui longera la Nouvelle-Angleterre avant de toucher le sud du Québec, mardi matin, devrait laisser d'importantes bordées de neige dans la Belle Province.

De plus, des vents forts du nord-est se lèveront causant de la poudrerie généralisée, ce qui compliquera les déplacements sur les routes.

La neige devrait commencer à tomber en soirée mardi, et ce jusqu'à jeudi par endroits.

L'Estrie et la Beauce seront les régions les plus touchées alors qu'entre 20 et 25 cm de neige sont prévus.

À Québec, les accumulations pourraient atteindre les 15 cm tandis que la tempête pourrait laisser 5 à 10 cm à Montréal.

Selon Robert Michaud, d'Environnement Canada, le système dépressionnaire arrivera mercredi dans l'Est-du-Québec. «Le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie pourraient être touchés par un blizzard, on confirmera le tout au cours de la journée», a-t-il indiqué en entrevue à TVA Nouvelles.

«Par la suite, on sera de retour tranquillement vers les normales de saison, soit entre aux alentours de zéro degré le jour.»