400 000 $ pour récupérer les surplus dans les supermarchés

11-03-2017 | 03h31

Le gouvernement a annoncé une aide de près de 400 000 $ à l'organisme Banques alimentaires du Québec pour la mise en place de son programme de récupération de surplus d'aliments dans les supermarchés.

Il s'agit d'une première au Canada, a souligné Québec en faisant son annonce, vendredi.

«Cette aide financière permettra au Québec de faire un pas de plus vers l'élimination du gaspillage alimentaire», peut-on lire dans un communiqué de presse.



Concrètement, cet appui servira au déploiement à grande échelle d'un programme visant à récupérer les surplus alimentaires et les produits invendus encore comestibles dans les supermarchés québécois pour qu'ils soient redistribués aux personnes dans le besoin, le tout en permettant d'éviter le gaspillage alimentaire et de lutter contre les changements climatiques.»

Le projet, qui a déjà été appliqué dans une phase pilote, a déjà permis de récupérer 2,5 millions de kilogrammes de denrées dans 177 supermarchés participants.

«Avec ce nouveau financement de 395 200 $, l'organisme d'aide pourra implanter son programme de récupération dans 175 supermarchés supplémentaires au cours de la prochaine année», a précisé RECYC-QUÉBEC, la société d'État qui gère le financement du projet.