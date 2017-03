Services animaliers: Montréal pourrait payer le double

Marie Christine Trottier et Laurence Houde-Roy 09-03-2017 | 02h26

MONTRÉAL - Si le Berger Blanc obtient tous les contrats desquels la SPCA s'est retirée, les montants facturés à Montréal pourraient doubler dans plusieurs arrondissements.

Cette entreprise de gestion animalière a de fortes chances d'empocher tous les contrats dans une douzaine d'arrondissements selon ce qu'il a été possible de constater lors de l'ouverture des soumissions mercredi matin.

Sur le Plateau-Mont-Royal, dans Ahuntsic-Cartierville, Lachine et Rosemont-la-Petite-Patrie, Berger Blanc demande plus que le double de ce qui est payé actuellement chaque mois à la SPCA. Même dans les arrondissements où l'entreprise opère déjà, elle demande plusieurs milliers de dollars de plus que ce qu'il en coûte actuellement. Dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, c'est 18 970,88 $, ce qui est presque le double des 9 772 $ déjà payés mensuellement.

Le «24 Heures» a calculé qu'au total, si tous les contrats sont accordés au Berger Blanc, les Montréalais payeraient environ 2,29 millions $ par année, soit plus de 1 million $ de plus que ce qu'ils payent actuellement.

Cette dépense supplémentaire demeurerait en place jusqu'à l'ouverture du centre animalier municipal prévu au début de 2019.

Retrait à cause des pitbulls

La SPCA a annoncé en septembre dernier qu'elle ne fournirait plus de services canins si le nouveau règlement interdisant les pitbulls était adopté. Soulignant que ce règlement pourrait entraîner une hausse des abandons de ces chiens, la SPCA craint de devoir les euthanasier puisqu'elle ne peut pas tous les garder ni les faire adopter.

Montréal a donc lancé un appel d'offres le 20 février dernier afin de trouver un fournisseur en contrôle animalier pour 12 arrondissements, dont une dizaine sont actuellement desservis par la SPCA.

85% de service

Malgré l'abandon de ces services, la SPCA a toutefois décidé de participer à l'appel d'offres, mais pour fournir seulement 85 % du contrôle animalier, en excluant la gestion des chiens. Elle souhaite ainsi s'occuper des chats errants et des autres bêtes, ce qui représente environ 14 000 animaux chaque année.

«Les chiens sont importants à Montréal, mais ils ne représentent que 15 % de ce dont on doit s'occuper», a indiqué Benoît Tremblay, directeur général de la SPCA, soulignant qu'il tenait à être «dans les rangs» des soumissionnaires.

Même si l'organisme a proposé des prix beaucoup plus bas que son concurrent, Berger Blanc, elle a de fortes chances de se disqualifier en ne remplissant pas tous les critères exigés par la Ville. Cette dernière devra toutefois se pencher sur la proposition de la SPCA avant de trancher.

Prix raisonnables?

Seul concurrent à la SPCA dans la quasi-totalité des arrondissements, Berger Blanc pourrait donc remporter les contrats de gestion animalière malgré ses prix beaucoup plus élevés.

«Nous, on n'a pas augmenté nos prix, on a ajusté nos prix en fonction des nouveaux besoins de la Ville, qui sont obligatoires à cause des pitbulls et des nouveaux permis, a expliqué Pierre Couture, le président et directeur général de l'entreprise. Ce sont des prix ajustés, qui sont raisonnables et professionnels.»