Justin Trudeau se range derrière sa conjointe

Guillaume St-Pierre 08-03-2017 | 12h07

OTTAWA - Le premier ministre Justin Trudeau se range derrière la décision de sa conjointe Sophie de vouloir célébrer la Journée internationale des femmes main dans la main avec tous les hommes qui les traitent «avec respect».

«L'égalité homme femme est l'affaire de tous et de toutes», a dit Justin Trudeau en point de presse, mercredi, en marge d'un événement célébrant le 8 mars organisé à Ottawa.

Soulignant qu'il reste encore «beaucoup de travail à faire» sur ce front, le premier ministre a estimé que «nous devons tous travailler ensemble pour assurer que les femmes ont des opportunités en affaire, dans notre société et en leadership».

«Je suis très conscient du rôle des hommes dans cette lutte, a-t-il commenté. Les hommes devraient être ouverts à s'identifier comme féministes, s'ils croient que l'égalité homme femme est importante et que nous avons encore beaucoup de travail à faire.»

Justin Trudeau, de son côté, rate rarement une occasion de se proclamer un «fier féministe».

Sa conjointe, Sophie Grégoire Trudeau, a appelé mardi à associer les hommes à la Journée internationale des femmes, déclenchant de vives réactions sur les réseaux sociaux.

«Célébrons les garçons et les hommes qui nous encouragent à être qui nous sommes vraiment, qui traitent les filles et les femmes avec respect et qui n'ont pas peur de parler haut devant les autres», a-t-elle écrit sur ses comptes Instagram et Facebook, associant au message une photo d'elle tenant la main de son époux, le premier ministre Justin Trudeau.

Son message a été suivi de commentaires amers d'internautes, qui ont notamment souligné que le 8 mars doit d'abord servir à «célébrer le féminisme (...) tout en reconnaissant la misogynie que les femmes affrontent sur une base quotidienne».

Aussi sur Canoe.ca