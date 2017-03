Le budget fédéral sera déposé le 22 mars

07-03-2017 | 15h03

«Je présenterai les prochaines étapes de notre plan pour la classe moyenne et ceux qui travaillent fort pour y accéder», a-t-il déclaré à la Chambre des communes lors de la période de questions.

«Notre budget va créer des emplois et améliorer le sort de nos communautés», a-t-il poursuivi.

Le premier budget du gouvernement Trudeau avait été déposé le 22 mars 2016 et comportait des milliards de dollars en dépenses en infrastructures et des mesures pour les familles, au prix d'un déficit de plus de 25 milliards $.