Trudeau ira voir une comédie musicale canadienne sur Broadway

AFP 05-03-2017 | 00h19

Le premier ministre canadien Justin Trudeau ira prochainement à New York pour assister à une comédie musicale célébrant la générosité des Canadiens dans la foulée des attentats du 11 septembre 2001.

«J'ai hâte de montrer aux New Yorkais le Canada à son meilleur. Sophie (son épouse) et moi assisterons au spectacle #ComeFromAway le 15 mars», a annoncé M. Trudeau sur son compte Twitter samedi.

La comédie musicale Come From Away raconte comment la petite communauté de Gander dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador a accueilli, nourri et logé plus de 6 000 passagers, dont les avions avaient été détournés vers cette province canadienne dans les heures qui ont suivi les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis.

Come From Away, qui a déjà été présentée au Canada et dans plusieurs villes américaines, doit se produire prochainement sur Broadway.