La grève à l'Université Laval se poursuit jusqu'au 10 mars

Pierre Olivier Fortin 03-03-2017 | 09h08

QUÉBEC - Devant le «silence radio» de la part de la direction, le Syndicat des employés de l'Université Laval (SEUL) poursuit sa grève d'encore une semaine, jusqu'au 10 mars. Par contre, contrairement à la fin de semaine dernière, le PEPS demeurera ouvert, assurent les dirigeants de l'institution.

«M. Bauce est sans doute trop préoccupé par sa campagne pour s'occuper du bien de la communauté universitaire», a indiqué le conseiller syndical Éric-Jan Éric-Jan Zubrzycki, dans une pointe au vice-président exécutif de l'Université qui a annoncé la veille se lancer dans la course au rectorat.

«L'Administration demeure sourde et muette», écrit-il plus loin, dans une lettre adressée à ses quelque 2000 membres. La soupe n'est pas encore assez chaude. Eh bien! chauffons la soupe!» Il assure que le soutien à la cause des syndiqués est grandissant.

Le SEUL représente entre autres les employés de soutien et les techniciens de bâtiment et de laboratoire du campus. Leur absence au travail pendant la grève provoque une panoplie de petits et de grands désagréments pour la communauté universitaire, comme l'annulation et le report d'activités de laboratoire ou d'activités sportives.



Le PEPS ouvert, mais...

Le PEPS a même été fermé en fin de semaine dernière, mais ce ne sera pas le cas cette fin de semaine, a indiqué la porte-parole de l'Université, Andrée-Anne Stewart. Les heures d'ouverture seront toutefois réduites et plusieurs activités seront une fois de plus annulées. Par exemple, le bassin récréatif sera fermé, de même que l'aréna.

À cet égard, le syndicat reproche à la direction d'avoir recours à des briseurs de grève, des scabs. Le SEUL a demandé une injonction d'urgence pour que cesse cette pratique alléguée, mais le litige n'a toujours pas été tranché par un juge.