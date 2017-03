Canada: hausse des demandeurs d'asile en provenance des États-Unis

02-03-2017 | 13h17

Le nombre de migrants déposant une demande de statut de réfugié au Canada après avoir franchi la frontière terrestre depuis les États-Unis est en hausse depuis le début de l'année, ont indiqué jeudi les services de la police des frontières.

«Le Canada a observé une augmentation du nombre de demandes d'asile en janvier (...) mais il est trop tôt pour dire si c'est une tendance», a indiqué l'Agence des services frontaliers.

Entre le 1er janvier et le 21 février, près de 4 000 personnes ont demandé l'asile au Canada, soit environ 1 500 demandeurs de plus sur un an.

Les responsables canadiens ont donné peu de détails sur la situation de ces migrants, se bornant à mentionner que si «certains demandeurs ont passé relativement peu de temps aux États-Unis», d'autres ont vu leur demande de réfugié refusée par le gouvernement américain.

Ces migrants viennent principalement d'Afrique de l'est (Somalie, Djibouti, Soudan...) et de Syrie, en proie à une guerre civile.

Le Canada et les États-Unis sont liés par l'«Entente sur les tiers pays sûrs» selon laquelle les demandeurs d'asile doivent déposer leur demande dans leur pays d'arrivée. La loi prévoit toutefois des exceptions qui font que certains migrants, par exemple un Somalien ou un Syrien arrivant par avion à New York avec un visa de tourisme, qui passent illégalement au Canada, le plus souvent par un chemin forestier, peuvent y demander l'asile.

La hausse des demandes de statut de réfugiés au Canada intervient au moment où le président américain Donald Trump a adopté une politique de fermeté sur l'immigration.

«Les gens ont peur de se trouver à terme dans une situation où ils n'auraient pas accès à un système équitable», avait confié vendredi Jean-Nicolas Beuze, représentant au Canada du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).

Sur les 16 dernières années, une moyenne de 25 600 demandes d'asile ont été déposées chaque année au Canada, selon la police des frontières.

Entre 40 % et 60 % des demandeurs obtiennent le statut de réfugié après examen de leur dossier, a indiqué jeudi la commission de l'immigration et du statut de réfugié.