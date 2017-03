Ottawa: 20 M$ pour contrer le décret anti-avortement de Trump

02-03-2017 | 10h26

OTTAWA - Le Canada débloque 20 millions $ pour contrer le décret anti-avortement de Donald Trump, a annoncé jeudi à Bruxelles la ministre du Développement international, Marie-Claude Bibeau.

Les représentants de près de 50 pays sont mobilisés dans la capitale belge pour offrir une réponse au décret américain, qui interdit au gouvernement central de financer des ONG étrangères soutenant l'avortement.

Le manque à gagner pour ces organisations non gouvernementales est estimé à 840 millions $ d'après les Pays-Bas, a rapporté l'AFP.

«La santé et les droits sexuels et reproductifs sont un droit fondamental. Toutes les femmes ont le droit de choisir si elles veulent des enfants et combien, et à quel moment elles les auront», a affirmé la ministre Bibeau dans une déclaration écrite transmise jeudi.

Le financement canadien est rendu disponible à cinq organisations internationales qui offrent des moyens de contraception et des services d'avortement sécuritaires.

«Le renforcement socioéconomique des femmes et des filles partout dans le monde commence par leur droit d'exercer le plein contrôle sur leur corps», a ajouté Mme Bibeau.

À l'ouverture de la conférence She Decides («Elle décide») à Bruxelles, plusieurs pays européens avaient déjà annoncé des contributions pour quelque 70 millions $.

Selon le ministère canadien, environ 830 femmes meurent chaque jour dans le monde des suites de complications liées à une grossesse ou à un accouchement.