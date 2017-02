Température au-dessus des normales de mars à mai

28-02-2017 | 09h52

Le temps sera plutôt doux de mars à mai au Québec, prévoit MétéoMédia, qui prévient toutefois que l'hiver n'aura pas dit son dernier mot en mars.

L'entreprise spécialisée en prévisions météorologiques a précisé mardi que les températures seront au-dessus des normales pour l'extrême sud de la province et près des normales ailleurs durant cette période. Les précipitations seront près des normales.

«La perspective d'un printemps doux particulièrement en deuxième moitié de saison est une bonne nouvelle et cela vaut également pour nos agriculteurs qui préparent les premières récoltes. Si un printemps doux signifie qu'on pourra planter nos fleurs tôt, faire du vélo ou penser au camping, on devra aussi tenir compte de l'arrivée des allergies saisonnières qui pourrait être plus hâtive et active cette année», a mentionné André Monette, chef d'équipe-météorologue à MétéoMédia, par communiqué.

Toutefois, l'entreprise met un bémol sur ses prédictions.

«On s'aventure en terrain inconnu ce printemps, ce qui rend cet aperçu plutôt ardu en raison des tendances de la température des courants du Pacifique particulièrement inhabituelles. Comme le plus récent épisode d'El Niño en 2016 a été le plus important en date, en avoir un autre en développement aussi rapidement représente un phénomène que nous n'avons pas observé au cours des 75 dernières années», a dit Chris Scott, directeur météorologue à MétéoMédia.

L'automne dernier, cette chaîne spécialisée en météorologie avait prévu un hiver rigoureux dans le sud et l'ouest de la province en prédisant des températures sous les moyennes et des précipitations supérieures à la normale.