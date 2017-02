Sophie Grégoire fera la promotion des Parcs nationaux

Louis Cloutier 27-02-2017 | 21h47

La première dame du Canada Sophie Grégoire Trudeau agira à titre de «guide honoraire de Parcs Canada pour les familles» en cette année du 150e anniversaire du pays.

Son rôle consistera à encourager les familles à s'approprier les sites nationaux, a-t-il été annoncé lundi, dans le Parc national de la Mauricie, en présence de l'épouse du premier ministre Justin Trudeau.

«En fin de semaine, j'étais en raquette sous la pluie, en ski de fond avec mon chum, avec les enfants», a confié la nouvelle ambassadrice.

«Peu importe quel genre de journée on a eu, et plusieurs d'entre nous peuvent en témoigner, sortir à l'extérieur, d'être dans nos parcs, d'être dans notre nature au pays c'est un cadeau».

Durant toute l'année du 150e anniversaire du pays, l'entrée dans les parcs nationaux du Canada sera gratuite et le mot s'est vite passé. Plus de quatre millions de laissez-passer ont déjà été distribués.

La chaîne canadienne de boutiques de plein air MEC, dépositaire des cartes d'entrée Découverte, en témoigne.

«Dans le magasin de Montréal, on avait 500 cartes et on les a distribuées en même pas deux semaines», a indiqué Jonathan Labonté , directeur général de la chaîne pour l'est du Canada.