LANEQ propose un comité neutre et indépendant

22-02-2017 | 16h33

En grève depuis 24 octobre, les avocats et notaires de l'État québécois (LANEQ) suggèrent au gouvernement Couillard de créer un comité neutre et indépendant pour mettre fin à l'impasse dans les négociations.

Ce comité serait chargé de soumettre des recommandations à l'Assemblée nationale concernant la rémunération et le statut particulier des avocats et notaires de l'État.

«La durée historique de cette grève est la preuve que le mode de négociation actuel n'est pas dans l'intérêt public. Par ailleurs, une guerre de chiffres n'est profitable à personne. Un débat sur notre particularité de fonction non plus. Nous croyons sincèrement que notre proposition permettra aux deux parties d'en venir à une entente la tête haute», a mentionné Me Jean Denis, président de LANEQ, dans un communiqué, mercredi.

Cette proposition du syndicat a été faite au gouvernement lors d'une séance de négociation, mardi soir. Calquée sur le mode de négociation avec les procureurs aux poursuites criminelles et pénales, cette approche est appuyée par le Barreau du Québec et la Chambre des notaires du Québec.

Les discussions entre LANEQ et le gouvernement Couillard achoppent sur la réforme du mode de négociation et les salaires. Le syndicat veut notamment obtenir la parité avec les procureurs aux poursuites criminelles et pénales.

LANEQ représente plus de 1100 avocats et notaires travaillant dans des ministères et des organismes publics de la province.

