Les juristes veulent rencontrer à nouveau Moreau

17-02-2017 | 18h48

QUÉBEC - Le syndicat des avocats et juristes du gouvernement du Québec demande une nouvelle rencontre avec le président du Conseil du trésor, Pierre Moreau, afin de faire débloquer l'impasse qui persiste dans leur dossier après 17 semaines de grève.

Mardi, les membres de LANEQ (Les avocats et juristes de l'État québécois) ont rejeté à hauteur de 96 % la dernière offre patronale dont les détails ont été dévoilés jeudi par le Conseil du trésor.

Jeudi, en expliquant aux journalistes les détails de l'offre, des hauts fonctionnaires du Conseil du trésor ont indiqué que la plus récente proposition faite à LANEQ représente un gain de 9,05 % sur cinq en termes de rémunération globale, alors que les autres employés de la fonction publique ont obtenu 9,15 %.

Les avocats et juristes de l'État veulent notamment obtenir la parité avec les procureurs aux poursuites criminelles et pénales.

«L'offre monétaire qui est sur la table est donc de 1,05 % en traitement par année, alors que les procureurs aux poursuites criminelles et pénales ont obtenu 2,5 % en traitement par année. L'écart est estimé à plus de 5300 $ par personne par année», a fait valoir LANEQ, vendredi, en conférence de presse.

Inexactitudes

Les dirigeants de LANEQ sont donc revenus à la charge et ont affirmé qu'«au moins trois inexactitudes importantes dans les données présentées par les négociateurs du Conseil du trésor».

«L'inclusion dans la rémunération ajoutée d'un montant de 2 % pour l'ajustement de l'échelle salariale est incorrecte puisque ce montant est conditionnel à une baisse équivalente des conditions en assurance invalidité et préretraite», a notamment fait valoir LANEQ.

«Nous sommes mûrs pour une nouvelle rencontre avec le ministre Moreau, s'il est en mesure de nous faire une nouvelle proposition, celle-là véritablement équivalente en traitement à ce qui a été accordé aux procureurs aux poursuites criminelles et pénales par l'Assemblée nationale et le gouvernement», a dit, vendredi, Me Jean Denis, le président de LANEQ.

Les avocats et notaires de la fonction publique québécoise et de l'Agence du revenu du Québec sont en grève générale illimitée depuis la fin octobre.

Aussi sur Canoe.ca