Les juristes de l'État pourraient rentrer au travail

Marc-André Gagnon 13-02-2017 | 17h48

QUÉBEC - Épuisés, les avocats et notaires de l'État québécois (LANEQ) songent maintenant à revenir au travail après 17 longues semaines de grève.

Aux prises avec un fonds de grève épuisé depuis deux semaines déjà, les juristes du gouvernement seront appelés à se prononcer, mardi soir, sur la suite dans ce conflit, le plus long de l'histoire de la fonction publique québécoise.

«Les membres sont à bout de souffle», a indiqué lundi le président de LANEQ, Jean Denis, en conférence de presse.

«Des gens disent qu'ils veulent revenir», a avoué M. Denis en rappelant que plusieurs de ses 1100 membres ont de jeunes familles.

Toutes les options demeurent sur la table: s'il est déjà fort probable que les dernières offres gouvernementales seront refusées, les membres pourraient toujours décider de poursuivre la grève.

La division risque toutefois d'amener les juristes à opter pour une grève partielle ou encore une grève du temps supplémentaire.

Le cas échéant, le président de LANEQ prédit un «retour au travail très pénible» en matière de relations de travail.

Il ne s'agit pas de faire un cadeau au gouvernement, a expliqué le leader syndical. «On se fait un cadeau parce que les gens sont épuisés, [...] ils sont enragés», a dit M. Denis.

Québec poursuivi par ses juristes

Le syndicat des juristes a déjà écoulé son fond de grève de 4 millions $, en plus d'avoir contracté une marge de crédit de 8 millions $ pour le renflouer.

LANEQ a toutefois décidé de mettre à exécution sa menace de poursuivre le gouvernement et compte toutefois récupérer chacune de ses sommes et bien plus. Le montant réclamé dépasse les 36 millions $ en dommages moraux et dommages-intérêts punitifs.

«Le gouvernement ne négocie pas de bonne foi comme il a l'obligation de le faire», regrette M. Denis, qui souhaite que la procédure se déroule indépendamment des discussions à la table des négociations.

Les points en litige concernent le mode de négociation et les salaires. Les juristes de l'État réclament un statut particulier et une rémunération équivalente à celle des procureurs de la Couronne, alors que le gouvernement se réfère aux comparables dans le reste de la fonction publique.

«Il serait peut-être temps que le premier ministre s'implique», croit M. Denis.

Aussi sur Canoe.ca