Rencontre «cruciale» Trudeau-Trump à Washington lundi

12-02-2017 | 19h24

OTTAWA - Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, se rendra à Washington lundi pour une première rencontre qui pourrait s'avérer «cruciale» avec le président américain Donald Trump.

Selon l'entourage du premier ministre, M.Trudeau va tenter d'établir une relation constructive et fructueuse. L'économie, la frontière et les échanges commerciaux seront au cœur des discussions.

Il a aussi promis de défendre les valeurs canadiennes. Des députés de l'opposition somment le premier ministre de mentionner les cas de citoyens canadiens musulmans bloqués et refoulés à la frontière au cours des derniers jours.

À la suite de la mise en oeuvre du décret controversé anti-migratoire de Donald Trump, M. Trudeau avait déclaré que les frontières du Canada resteraient ouvertes «à ceux qui fuient la persécution, la terreur et la guerre».

Certaines informations circulent que M. Trudeau va miser sur «des points de convergence» avec Donald Trump puisque les deux politiciens ont promis d'améliorer la situation de leurs citoyens de la classe moyenne.

Une nouvelle réalité

Le Canada ne semble pas être une priorité pour Donald Trump. À sa première visite officielle en mars dernier, Tudeau et Barack Obama étaient sur la même longueur d'onde politiquement et économiquement notamment sur les traités de libre-échange et les changements climatiques.

Donald Trump a toujours mentionné qu'il voulait renégocier le traité de libre-échange nord-américain sans expliquer clairement ce qu'il veut modifier sur la portion canadienne. Justin Trudeau sera le troisième chef d'État à être reçu à la Maison-Blanche après la première ministre britannique Theresa May et le premier ministre japonais Shinzo Abe.

Les ministres des Affaires étrangères, de la Défense, de la Sécurité publique et des Finances accompagneront Justin Trudeau à Washington.