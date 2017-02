Le ministre de la Défense visite la mosquée de Québec

12-02-2017 | 14h07

QUÉBEC - Le ministre de la Défense nationale, Harjit Sajjan, s'est rendu à la mosquée de Québec dimanche matin pour démontrer sa solidarité envers la communauté musulmane.

«La communauté, pour la plupart, est encore inquiète. On ne se sent pas à l'aise de venir prier», a mentionné Mohamed Yangui, président du Centre Culturel Islamique de Québec, réclamant plus de mesures de sécurité autour de la mosquée.

Cet appel a été entendu par le ministre Jean-Yves Duclos, qui a indiqué que la question sera abordée avec le gouvernement lors de son retour à Ottawa lundi.

Un plan de sécurité visant à sécuriser les entrées et les sorties de la mosquée en plus d'ajouter des sorties de secours devrait être lancé au cours des prochains mois.