Chefferie du NPD: la présence de Guy Caron se précise

12-02-2017 | 13h47

MONTRÉAL - Le député du NPD dans Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques, Guy Caron, a annoncé dimanche qu'il renonçait à ses fonctions de porte-parole du NPD, pour se concentrer sur sa réflexion en vue de la course à la direction du parti.

«À l'approche du dépôt du prochain budget fédéral, je considère important que mes collègues du caucus puissent compter sur un porte-parole en matière de Finances à temps plein afin de talonner le gouvernement par rapport à ses engagements envers les Canadiens de tous horizons», a écrit le M. Caron sur sa page Facebook dimanche.

Guy Caron doit annoncer officiellement le fruit de sa réflexion d'ici la fin du mois de février, mais il laisse entendre que ses démarches se précisent.

«Les appuis continuent d'être très encourageants», a-t-il ajouté.

Pour le moment, aucun des 44 députés du NPD siégeant à Ottawa n'a déclaré officiellement son intention de briguer la direction du parti, et ce, même si le premier débat doit avoir lieu le 12 mars prochain Ottawa.

Parmi les noms des députés ayant circulé en vue de la course à la direction, on retrouve notamment le député de Timmins-Baie-James, Charlie Angus, en Ontario et Niki Ashton, de Churchill-Keewatinook Aski, au Manitoba. Cette dernière avait tenté de succéder à Jack Layton et agit maintenant comme porte-parole en matière d'emplois et de développement.