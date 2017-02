Recensement: le poids du Québec continue de diminuer

08-02-2017 | 13h04

OTTAWA - La population du Québec a franchi la barre des 8 millions en 2016, mais son poids démographique continue de baisser au Canada qui compte maintenant 35 millions d'habitants, selon les données du recensement 2016 dévoilées mercredi.

La population a augmenté de 3,3 % de 2011 à 2016 au Québec, une croissance inférieure à la moyenne canadienne, qui est de 5 %.

«Parce que la croissance démographique du Québec est demeurée inférieure à la moyenne nationale au cours des 40 dernières années, son poids démographique au sein de la population canadienne a reculé, passant de 28,9 %, en 1966, à 23,2 % en 2016», a affirmé Statistique Canada, mercredi.

De son côté, l'Ontario demeure la province la plus peuplée avec 13,4 millions de personnes en 2016, soit 38,3 % de la population canadienne. Sa croissance a été plus forte qu'au Québec, avec un gain de 4,6 %, mais plus faible que celle des quatre provinces de l'Ouest, qui sont toutes au-dessus de la moyenne nationale.

L'Alberta (+ 11,6 %) est la province où le nombre d'habitants a le plus progressé de 2011 à 2016, suivie de la Saskatchewan (6,3 %), du Manitoba (5,8 %) et de la Colombie-Britannique (5,6 %).

Fait à noter, c'est la première fois en 80 ans que la population du Manitoba augmente davantage que la moyenne au pays.

La situation est toutefois plus morose pour les provinces de l'Atlantique qui poursuivent leur déclin démographique. Seulement 6,6 % de la population canadienne vivaient dans cette région en 2016.

La croissance en Nouvelle-Écosse (0,2 %), à Terre-Neuve-et-Labrador (1 %) et à l'Île-du-Prince-Édouard (1,9 %) est inférieure à la moyenne nationale, tandis que le Nouveau-Brunswick est la seule province au pays à avoir perdu des habitants de 2011 à 2016 (- 0,5 %).

Parmi les territoires, le Nunavut se distingue avec une augmentation de 12,7 % de 2011 à 2016. On y retrouve l'indice de fécondité la plus forte au pays, soit 2,9 enfants par femme, bien au-delà de la moyenne canadienne de 1,6 enfant par femme.

Plus forte croissance du G7

Dans les pays du G7, les sept États les plus industrialisés de la planète, le Canada est celui qui connaît la plus forte croissance démographique avec une moyenne annuelle de 1 %. Parmi les pays du G20, le Canada arrive au huitième rang.

L'augmentation de la population au pays a cependant été moins forte de 2011 à 2016 (5 %) que durant la période précédente de 2006 à 2011 (5,9 %).

Les deux tiers de la hausse de la population au pays sont attribuables à l'immigration, tandis que l'autre tiers provient des naissances qui sont plus nombreuses que les décès.

Selon Statistique Canada, la croissance démographique dépendra davantage de l'immigration dans les prochaines années, en raison de la faible fécondité et du vieillissement de la population.