3 événements marquants pour Ingrid Falaise

07-02-2017 | 12h51

L'actualité nous touche tous de différentes façons. Voilà pourquoi nous avons demandé à des personnalités de divers domaines de nous faire part des événements qui les ont marqués et de nous permettre d'emprunter leur lunette pour observer le fil des nouvelles.

Le 11 septembre 2001

Canoe.ca a demandé à l'actrice et écrivaine Ingrid Falaise de partager les trois événements de l'actualité qui l'ont le plus marquée. Voici ses réponses:

« J'en ai écrit un chapitre dans mon livre Le Monstre. Je crois que tous se souviennent exactement où ils étaient, ce qu'ils faisaient lors des attentats. Moi... je n'oublierai jamais. J'étais en Afrique, du côté des assaillants. Mon 11 septembre je l'ai vécu entourée de joie et de festivités alors que mon cœur d'occidentale saignait de douleur, de peur et d'incompréhension. Loin des miens, j'ai vu les tours s'affaisser. Sans savoir si mes proches y étaient. Craignant que Montréal soit aussi la cible d'attaque. Un moment imprégné dans chacune des parcelles de mon corps.

Le verglas

J'habitais encore à la maison familiale à l'époque. Nous étions en plein cœur du fameux triangle où l'électricité a manqué pendant plus de vingt et un jour. Mont-Saint-Hilaire ressemblait à une zone de guerre avec les tanks et les soldats opérant dans les rues glacées. Nous nous sommes tous mobilisés afin de faire du bénévolat pour aider les plus démunis. Notre famille est restée tricotée serrée autour du feu de foyer dans la maison dans laquelle nous avons campé pendant des semaines. C'était beau et inquiétant à la fois. C'est comme si nous avons tous vécu une trêve pendant quelques semaines et avons ressenti l'entraide, la solidarité, la compassion sans égo, simplement de l'authenticité.

L'ouragan Katrina

L'ouragan Katrina en 2005 m'a énormément bouleversée. J'aurais moi aussi crié «Take a Kayak !» Les images des sinistrés se regroupant dans le Superdome, où les conditions étaient insalubres. Les milliers de morts, la loi de la jungle... Les gens coincés sur le toit de leur prison. Les habitants mourraient sans que personne ne leur porte secours. Une crise humanitaire sans pareil à laquelle nous étions témoins, impuissants. Des images qui resteront imprégnées dans mon esprit longtemps. »

Ingrid Falaise travaille présentement à l'écriture d'une suite à son roman Le Monstre. Elle donne également des conférences intitulées «Je me suis choisie», qui traite de violence conjugale, à travers le Québec.