Louise Beaudoin décorée de la Légion d'honneur

PARIS - L'ex-ministre péquiste Louise Beaudoin deviendra lundi l'une des rares Québécoises à être élevée au rang de grand officier de la Légion d'honneur, une décoration qui lui sera remise par le président français François Hollande en personne à l'Élysée.

«Pour moi, c'est tout simplement la consécration des 45 dernières années», a jugé Mme Beaudoin en entrevue à Radio-Canada.

L'ex-ministre des Relations internationales et déléguée générale du Québec à Paris a beaucoup fait pour développer les liens entre le Québec et la France, pays dont elle possède aussi la citoyenneté.

Louise Beaudoin a estimé que la mise en place de l'exception culturelle entre le Québec et la France est sa plus belle réalisation. «On a eu et on a encore une alliance stratégique», a rappelé Mme Beaudoin, qui apprécie que Québec et Paris maintiennent un traitement particulier pour la culture.