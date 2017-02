Rupture des négociations avec les douaniers canadiens

05-02-2017 | 12h24

OTTAWA - Les négociations sont rompues entre l'Alliance de la fonction publique du Canada qui représente plus de 8000 employés de l'Agence des services frontaliers.

Les employés en question, communément appelés douaniers, forment maintenant un groupe plus large qui comprend les personnes affectées à la planification, à l'élaboration, à la mise en œuvre, à la gestion de l'inspection, et au contrôle des personnes et des marchandises qui entrent au pays.

Le syndicat a indiqué en fin de semaine qu'il n'a pu s'entendre sur une nouvelle convention collective avec le Conseil du Trésor, après trois jours de médiation et plus de deux ans à la table de négociation.

«Au cœur du litige: le refus du gouvernement d'accorder à nos membres les salaires et les conditions de travail dont bénéficient d'autres agents d'exécution de la loi», a fait valoir le syndicat dans un communiqué de presse. Les syndiqués demandent à cet effet la parité salariale avec les agents de la GRC.

La convention collective des agents des services frontaliers a expiré en juin 2014.

«Puisque le gouvernement refuse d'aborder nos priorités, nous avons conclu à l'impasse. La prochaine étape: demander la mise sur pied d'une commission de l'intérêt public (CIP)», a affirmé Robyn Benson, présidente de l'Alliance de la fonction publique du Canada.

Une commission de l'intérêt public est une mesure prévue par la législation qui peut être mise en place si, malgré l'aide d'un médiateur, les parties n'ont pas réussi à s'entendre.