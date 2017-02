Attentat: funérailles musulmanes à Montréal

Marie Christine Trottier 01-02-2017 | 12h18

MONTRÉAL - La mémoire de trois des six victimes de l'attentat de Québec sera célébrée selon les rites musulmans, jeudi après-midi, à l'aréna Maurice-Richard à Montréal.



Les Montréalais pourront donc aller rendre hommage à Karim Hassane, Khaled Belkacemi et Aboubaker Thabti dans l'aréna situé sur la rue Viau, près du Stade olympique.

«Évidemment on va s'assurer qu'on parlera des six victimes, mais on fera une célébration solennelle pour ces trois hommes qui ont fait tellement pour la région de Québec», a indiqué le maire de Montréal Denis Coderre.

Rites à respecter

Montréal a été choisie comme lieu d'hommage parce que les corps de ces trois victimes seront ensuite acheminés dans leurs pays d'origine, soit la Tunisie et l'Algérie.

«Dans le rite musulman, on doit disposer des corps en 48 heures. C'est pour ça qu'on fait ça à Montréal», a expliqué le maire en point de presse.

La mosquée Badr sera responsable de présider la cérémonie, qui sera ouverte à tous.

«Ce sera un évènement qui sera rassembleur, pour la paix, a souligné Sliman Elkorbi, le président du centre islamique Badr. C'est important que ce soit une cérémonie solennelle, dans les règles religieuses.»

Sécurité et accès

De son côté, la Ville sera chargée de la logistique, du protocole et de la sécurité de l'évènement.

«On a un protocole en place. Nos autorités policières travaillent avec tout le monde, mais comme ce sera un évènement important, tout sera mis en place pour que les choses roulent rondement», a indiqué le maire Coderre.

L'aréna Maurice-Richard compte environ 5600 places assises, en plus de celles qui seront installées sur le plancher couvrant la patinoire. Il pourrait y avoir également des places à l'extérieur de l'aréna en cas d'importante affluence.

Certains dignitaires seront présents, mais le maire Coderre ne peut pas encore confirmer qui sera présent à la cérémonie. «On vient de finaliser tout ça», a-t-il expliqué.

Le maire Coderre a également demandé à ceux qui assisteront à la cérémonie de se rendre en transport en commun.