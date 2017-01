Pas de bain depuis des années dans un CHSLD de Gaspésie

31-01-2017 | 16h04

Certains résidents d'un centre d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD) de Gaspésie n'ont pas eu droit à des bains avec immersion dans l'eau depuis des années, selon un rapport du Protecteur du citoyen dévoilé mardi.

Au Centre d'hébergement Mgr-Ross de Gaspé, l'enquête montre que les soins d'hygiène aux résidents étaient donnés au lit.

«Au cours de l'été 2016, il a été établi que des résidents de ce milieu d'hébergement n'avaient pas reçu de bain avec immersion dans l'eau depuis plusieurs années», a écrit le Protecteur dans son rapport.

Il déplore également que des résidents de plusieurs CHSLD ne reçoivent pas l'aide requise pour aller aux toilettes.

«Plusieurs témoignages font état de délais importants (supérieurs à 15 minutes), lorsque des résidents souhaitent être accompagnés aux toilettes. Selon les informations recueillies, des résidents sont contraints, en raison des délais, à uriner dans leurs vêtements et ultimement, à porter une culotte d'incontinence», selon le rapport.

Réveil à 5h30

Le Protecteur mentionne aussi que des résidents du Centre d'hébergement de New Carlisle sont réveillés dès 5h30 du matin pour que les préposés de nuit puissent les préparer pour la journée.

«Cette pratique vise à permettre au personnel de fournir tous les soins requis à l'intérieur du temps disponible. Dans ce cas, la routine du personnel a nettement préséance sur le rythme des résidents», peut-on lire dans le rapport.

Malgré tout, l'enquête souligne le dévouement du personnel soignant des hôpitaux et des CHSLD de la Gaspésie qui «démontre un fort engagement à l'égard de "ses" résidents».

Même s'il y a place à de l'amélioration, le Protecteur soutient qu'il n'existe pas de lacunes majeures pouvant faire craindre pour la santé ou la sécurité des usagers en Gaspésie.

Le Protecteur du citoyen a d'ailleurs soutenu que le nombre de recommandations «s'avère relativement modeste, compte tenu du nombre élevé d'installations visées».

Il a notamment suggéré que le délai de 10 minutes pour l'évaluation au triage du CLSC de Murdochville soit respecté ou que le personnel concerné des hôpitaux de Maria et de Gaspé ainsi qu'aux CLSC de Grande-Vallée et de Murdochville reçoive une formation pour mieux intervenir auprès des patients en soins palliatifs et de fin de vie.

Le Protecteur du citoyen avait ouvert une enquête à la suite d'un signalement reçu en juin dernier concernant l'accessibilité, la qualité et la sécurité des soins offerts par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie.