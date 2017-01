Stéphane Dion devient ambassadeur

31-01-2017 | 15h54

OTTAWA - Évincé du cabinet de Justin Trudeau à l'issue du récent remaniement ministériel, Stéphane Dion a annoncé, mardi, qu'il devient ambassadeur du Canada en Allemagne et auprès de l'Union européenne.

Le député fédéral montréalais et ancien ministre des Affaires étrangères a fait connaitre ses nouvelles fonctions lors d'un discours à la Chambre des communes.

«Stéphane a démontré un engagement exceptionnel envers le Canada, et je lui suis reconnaissant d'avoir accepté d'accomplir cette tâche unique et importante. Je suis persuadé qu'à titre de porte-parole principal du Canada en Europe, il continuera de servir son pays de façon extraordinaire et contribuera à resserrer les liens qu'entretiennent depuis longtemps le Canada et l'Europe», a affirmé le premier ministre Trudeau par communiqué.