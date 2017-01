Solidarité des dirigeants envers la communauté musulmane de Québec

30-01-2017 | 12h58

QUÉBEC - Les dirigeants du gouvernement du Québec, du fédéral et de la Ville de Québec se sont joints aux leaders de la communauté musulmane de la Vieille Capitale pour leur exprimer leur solidarité après la tuerie meurtrière de dimanche au Centre culturel islamique.

«Le but de cette rencontre, c'est d'entendre cette communauté, a dit le premier ministre Philippe Couillard en conférence de presse. Le défi, c'est de manifester de l'ouverture et de la tolérance.»

«Cette attaque contre une communauté de Québec est une attaque contre toute la communauté de Québec», a dit le ministre fédéral responsable de la région, Jean-Yves Duclos.

Le maire de Québec Régis Labeaume, plusieurs ministres du gouvernement Couillard, ainsi que des députés fédéraux et provinciaux de la région de Québec étaient également présents aux côtés de quelques porte-paroles de la communauté musulmane.

«Il n'y a pas de mot pour exprimer toute cette solidarité de la part du maire, du premier ministre et du fédéral et qui nous réconforte. On nous reconnaît comme des citoyens à part entière. Cette solidarité nous honore», a mentionné Boufeldja Benabdallah, un des leaders musulmans présents devant les médias.

«On voudrait dire au monde entier que, quand on touche le membre d'un corps, c'est tout le corps qui s'en ressent, a-t-il ajouté. C'est tout le tissu de la communauté québécoise et canadienne qui est touché.»

«Nous sommes très fiers d'être Québécois, nous sommes très fiers d'être Canadiens, et très fiers d'appartenir à cette plus belle ville au monde qu'est Québec. Je le dis fièrement, je vous le jure que je l'ai toujours dit, c'est une des plus belles villes au monde», a dit Boufeldja Benabdallah, chargé d'émotions.

