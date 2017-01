Des vigiles prévues en solidarité avec les musulmans

30-01-2017 | 08h29

QUÉBEC - En réaction avec la tragique fusillade survenue dans une mosquée de Québec dimanche soir, des vigiles ont été organisées spontanément sur Facebook un peu partout au Québec et au Canada.

Dans la capitale, environ plus de 2000 personnes ont indiqué avoir l'intention de participer à une vigile à 18 heures, lundi, à l'église Notre-Dame de Foy, située sur la rue du Chanoine-Martin.

Du côté de Montréal, une grande vigile est prévue à 18 h à la sortie du métro Parc, près de l'ancienne gare Jean-Talon. Plus de 6400 personnes avaient confirmé leur présence en début de matinée, tandis que près de 10 000 personnes ont indiqué être intéressées par ce vaste rassemblement.

Une autre vigile, cette fois-ci du côté du métro Saint-Michel, est prévue à Montréal à 17 h 30.

Cette dernière a été organisée par le Collectif canadien anti-islamophobie.

À Sherbrooke, les citoyens ont été invités à se rassembler pour 18 h 30 au Centre culturel islamique de l'Estrie, sur la rue Massé, à 18 h 30.

À Trois-Rivières, les personnes voulant partager leurs prières et pensées avec les victimes de la fusillade sont invitées à se réunir au parc Champlain, sur la rue Hart, dès 19 h.

Une vigile est aussi prévue sur la colline parlementaire, à Ottawa, à partir de 18 h.

Des rassemblements sont aussi en train de s'organiser du côté de Calgary et d'Edmonton, respectivement devant l'hôtel de ville et le parlement de l'Alberta. Le maire de Calgary, Naheed Nenshi, s'est d'ailleurs tourné vers Twitter pour offrir ses condoléances. «J'aime notre ville jumelée, Québec, depuis que j'ai passé un été à Laval. Je pense aux victimes, leurs familles et à tous les Québécois», a-t-il écrit en français.