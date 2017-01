La tempête se transporte vers l'est

25-01-2017 | 08h27

QUÉBEC - Après avoir paralysé Montréal mardi matin en déversant plusieurs millimètres de verglas sur la ville et ses environs, la tempête qui traverse le Québec devrait maintenant laisser des dizaines de centimètres de neige dans l'est de la province.

Selon Environnement Canada, entre 30 et 40 centimètres de neige sont attendus dans la région de Charlevoix, sur la Côte-Nord et le long du littoral nord de la Gaspésie au cours de la journée de mercredi et de la nuit à venir.

L'institution fédérale a toutefois indiqué que ces précipitations pourraient être mêlées de grésil et de verglas, particulièrement dans les régions du centre du Québec.

Les précipitations devraient être accompagnées de rafales de vent atteignant jusqu'à 70 km/h. Un avertissement d'onde de tempête a d'ailleurs été émis pour la péninsule gaspésienne.

Du côté du Québec et de Saguenay, les précipitations devraient perdre en intensité au cours de la matinée. Environ cinq centimètres de neige sont attendus au cours de la journée à Saguenay, tandis qu'à peine deux centimètres de flocons sont attendus sur la capitale.

