Le parti qui veut l'annexion du Québec aux États-Unis renaît

Agence QMI 15-01-2017 | 05h23

Un avocat de la Beauce se lance pour la présidence du parti 51 qui souhaite l'annexion du Québec aux États-Unis qui deviendrait le 51e États.

En activité de 1989 à 1991, le Parti 51 renaît de ses cendres alors que Hans Mercier, avocat de la Beauce, est devenu le premier candidat officiel à son investiture, a rapporté l'Éclaireur Progrès.

Le site internet du parti présente ses objectifs en renvoyant notamment vers une vidéo. On y voit de grands personnages américains comme Martin Luther King, Elon Musk ou encore Mark Zuckerberg.

« Pour un Québec qui désire grandir et faire une différence dans le monde, une réelle solution existe : devenir un État souverain, membre de l'union des États-Unis d'Amérique».

Les avantages seraient «nombreux et indéniables, notamment un dollar plus fort, un marché large et diversifié, un véritable rôle à jouer dans les décisions internationales, la liste est longue... ».

Le slogan du Parti 51 est «Liberté, sécurité, prospérité».

Hans Mercier croit en tout cas dans son projet et estime qu'il est possible d'obtenir des députés dans toutes les circonscriptions dès 2018 et d'annexer le Québec aux États-Unis en 2019.