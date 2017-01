Cocktail météo pour le Québec

Agence QMI 03-01-2017 | 07h00

De la pluie parfois verglaçante et de la neige vont tomber sur plusieurs secteurs du Québec mardi. Dans les régions plus centrales, de fortes bordées de neige sont prévues. Un temps plus calme et des températures plus froides ne devraient revenir qu'à partir de jeudi.

Mardi, l'heure de pointe sera donc mouvementée dans l'ouest et le sud du Québec, avec des précipitations verglaçantes. Puis la pluie s'installera pour une grande partie de la journée.

Les vents aussi vont s'installer de mardi à mercredi, soufflant parfois jusqu'à 80 km/h dans l'est de la province.

Les régions de Québec et du Saguenay Lac-Saint-Jean, où les températures sont plus froides, seront épargnées par le verglas. Elles recevront tout de même une bordée de neige d'une vingtaine de centimètres. La Mauricie devrait aussi voir tomber entre 25 et 30 cm dans les deux jours à venir.

Environnement Canada a émis des alertes de veille de tempête hivernale pour mardi et mercredi sur la Gaspésie et les secteurs autour du secteur de Baie-Comeau.

Jeudi, le ciel sera plus variable et le soleil devrait être de retour sur la région montréalaise avec des températures bien plus fraîches. On attend -19 à Montréal, -22 à Sagunenay et -28 à Val-d'Or.

Depuis le début de l'hiver, Montréal a déjà reçu 77 cm de neige.