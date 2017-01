Nouvelle tempête en vue au Québec

01-01-2017 | 18h15

Environnement Canada prévient qu'un système dépressionnaire en provenance du Colorado fera à nouveau déferler une couche de verglas sur le Québec.

Ce système atteindra les Grands Lacs mardi et engendrera de la pluie verglaçante ou encore de la neige qui s'abattront sur plusieurs régions du Québec dès la matinée de mardi.

Les régions visées par un avertissement d'Environnement Canada sont celles de l'ouest et du centre du Québec, ce qui signifie que l'Abitibi-Témiscamingue, l'Estrie, les Laurentides, Lanaudière, la Montérégie et Montréal seront touchées.

Des accumulations de neige pourraient dépasser 15 centimètres d'ici mercredi et des conditions de tempête hivernale frapperont ensuite l'est de la province, avec des quantités significatives de neige et de la poudrerie.

Les usagers de la route devront composer avec des surfaces enneigées et glacées et bien adapter leur conduite aux conditions changeantes.