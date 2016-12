Jusqu'à 50 centimètres de neige attendus à Québec et dans l'est

Agence QMI 29-12-2016 | 06h06

QUÉBEC | Si Montréal et l'ouest du Québec éviteront le gros de la tempête qui doit arriver dans la province jeudi, la capitale et les régions de l'est, elles, peuvent s'attendre à recevoir jusqu'à 50 centimètres de neige au cours des prochaines 24 heures.