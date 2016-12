Météo: difficile lendemain de Noël

24-12-2016 | 12h32

Les déplacements sur les routes au lendemain de Noël pourraient être précaires au Québec.

Un système dépressionnaire remontant des États-Unis déversera lundi un mélange de pluie verglaçante et de neige sur le sud de la province.

«On attend un bon système en provenance du Colorado», a expliqué le météorologue Maxime Desharnais, d'Environnement Canada, en entrevue à LCN, samedi.

Au cours de l'après-midi, la pluie verglaçante fera d'abord son apparition dans l'ouest du Québec pour se propager ensuite vers l'est, a indiqué M. Desharnais.

En Gaspésie, la pluie se changera en neige. On y attend au moins 10 à 15 centimètres de neige, qui commencera dans la nuit de lundi à mardi. Ailleurs, dans l'ouest du Québec, il s'agira plutôt d'un cocktail de pluie verglaçante et de neige.

On peut se consoler en pensant que la veille et la journée de Noël seront moins mouvementées du côté de la météo. Quelques centimètres de neige fondante, parfois forte, sont prévus samedi pour la plupart des régions, tandis que, dimanche, le soleil enjolivera les cieux dans l'ouest et le centre de la province.