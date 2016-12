Les juristes votent pour continuer leur grève

Régys Caron 20-12-2016 | 18h06

QUÉBEC - Les 1100 juristes de l'État rejettent massivement les dernières offres du gouvernement et votent à 90 % pour poursuivre leur grève générale.

«Le gouvernement nous traite avec mépris», a déclaré le président de l'Association des notaires et des avocats de l'État québécois (LANEQ), Me Jean Denis, au terme d'une assemblée générale tenue simultanément à Montréal et à Québec ce mardi.

Les quelque 875 membres de LANEQ ont rejeté à 97 % les dernières propositions du président du Conseil du trésor Carlos Leitao.

La grève avait été déclenchée le 24 octobre avec l'approbation de 84 % de membres.

Les membres de LANEQ ont aussi accepté de verser une contribution supplémentaire au fonds de grève.

Le syndicat n'a pas précisé le montant qui sera versé, se limitant à dire qu'il s'agissait de «quelques milliers de dollars».

L'argent servira à rembourser un emprunt sur une période de 42 mois.