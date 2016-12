Sécurité renforcée aux marchés de Noël au Canada

20-12-2016 | 17h15

MONTRÉAL - Les autorités ont renforcé mardi la sécurité à l'entrée des marchés de Noël de Montréal et Toronto, dans la foulée de l'attentat au camion-bélier de Berlin qui a fait 12 morts la veille.

«Le niveau de menace demeure inchangé», a toutefois précisé à l'AFP le porte-parole du ministre fédéral de la Sécurité publique, Ralph Goodale.

A Montréal, d'imposants blocs de ciment ont été posés à l'entrée de la place des Arts où se tient le plus grand marché de Noël de la métropole québécoise.

Des vigiles ont également été déployées à l'entrée pour fouiller les sacs, une mesure rare au Canada, pays relativement épargné par le terrorisme.

Les organisateurs du principal marché de Noël de Toronto, plus grande ville canadienne, ont également installé des barrières en ciment aux abords de cette foire, et la présence de gardes de sécurité et de policiers a été augmentée, a rapporté la télévision publique CBC.

Le groupe État islamique (EI) a revendiqué mardi l'attaque au camion-bélier de Berlin qui a fait 12 morts et 48 blessés sur un marché de Noël de la capitale allemande.

