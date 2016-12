Après le froid, place à la neige et au verglas

Agence QMI 17-12-2016 | 05h50

MONTRÉAL - Après le froid polaire qui s'était installé sur l'ensemble de la province vendredi, voilà que la neige et la pluie verglaçante devraient être au rendez-vous dans plusieurs régions au cours du week-end.

Les précipitations de neige devaient commencer samedi matin et des accumulations variant de 5 à 10 centimètres sont attendues un peu partout. La neige pourrait être plus abondante dans les régions au nord, atteignant plus de 15 centimètres.

Par la suite, un cocktail météo de pluie verglaçante et de grésil est prévu dans la nuit de samedi à dimanche, surtout pour les secteurs du sud et du centre du Québec, selon les prévisions d'Environnement Canada. Par exemple, la région métropolitaine pourrait recevoir une accumulation de 5 à 10 millimètres de verglas d'ici les 24 prochaines heures.

Ces précipitations devraient ensuite se déplacer vers le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie dimanche.

Heureusement, les températures devraient grimper au cours du week-end, atteignant des maximums autour de -9 et -5 degrés Celsius, samedi et dimanche, à Montréal. À Québec, le mercure devrait monter à -8 samedi et -6 dimanche.

Le retour du soleil est prévu pour lundi, mais il sera accompagné d'une baisse du mercure.