Pour Hanouka, Trump évoque le souvenir des victimes de la tuerie de Pittsburgh

AFP 02-12-2018 | 13h40

WASHINGTON | Le président américain Donald Trump a envoyé dimanche un message aux juifs du monde entier au début de la fête de Hanouka, la fête des Lumières, appelant au souvenir des victimes de la tuerie de la synagogue de Pittsburgh le 27 octobre.

« Melania et moi envoyons nos plus chaleureuses salutations à nos frères et soeurs juifs aux États-Unis, en Israël et dans le monde entier à l'occasion de la fête de Hanouka », écrit le président dans un message.

« Malheureusement, les Juifs aujourd'hui continuent de faire face à de nombreuses formes de violence, de haine et d'intolérance dans le monde », poursuit-il.

« Nous pensons à tous les membres de la congrégation du Tree of Life --Or L'Simcha-- qui ont tragiquement perdu la vie à Pittsburgh en octobre », ajoute le dirigeant.

Robert Bowers, un Américain de 46 ans, a commis la pire tuerie antisémite aux États-Unis en abattant onze personnes dans cette synagogue.

Chaque année sur la pelouse au sud de la Maison-Blanche, une menorah géante (chandelier à neuf branches) est illuminée pendant les huit jours de la fête.