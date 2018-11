Le réseau de vélos en partage à New York va tripler dans les cinq ans

AFP 29-11-2018 | 14h09

New York | Le réseau officiel de vélos en libre-service à New York va plus que tripler dans les cinq ans, pour atteindre près de 40 000 vélos, a annoncé jeudi le maire Bill de Blasio,moyennant un investissement de 100 millions de dollars de l'opérateur du service, Lyft.

Comme dans la plupart des villes occidentales qui l'ont lancé, le service de vélos en partage est un succès à New York, avec 150 000 abonnés actuellement. Baptisé Citi Bike, il a étémis en place en 2013 dans la plus grande ville des États-Unis.

La plateforme de réservation de véhicules avec chauffeur (VTC) Lyft, opérateur de Citi Bike, va investir 100 millions de dollars pour porter la flotte de 12 000 vélos actuellement à prèsde 40 000 dans les cinq ans.

Les nouvelles stations augmenteront de 90 km2 le périmètre couvert par Citi Bike, a annoncé la mairie, ce qui représente un doublement de sa superficie existante. Les lieux d'implantationexacts ne seront dévoilés qu'ultérieurement.

Il est parfois reproché au service de ne desservir que les quartiers de la ville les plus favorisés. Citi Bike n'est ainsi disponible aujourd'hui que dans tout ou partie de trois descinq grands quartiers de New York et absent de Staten Island et du Bronx.

Outre l'élargissement du périmètre desservi, Citi Bike va mettre en place un abonnement au prix de cinq dollars par mois (contre 14,95 dollars normalement) à destination des populationsmodestes, celles logées dans le parc HLM de la ville (NYCHA) ainsi que les bénéficiaires de bons d'alimentation.

Avant de renforcer sa flotte, Lyft s'est également engagé à s'assurer du bon fonctionnement des vélos et des stations existantes. Le système a ainsi fait l'objet de critiques ces derniersmois, plusieurs utilisateurs et médias s'indignant du peu de vélos disponibles dans le réseau.

Parmi les nouvelles bicyclettes bleues mises en circulation (aux couleurs du partenaire, la banque Citi), Citi Bike incluera des vélos électriques, dont le modèle a récemment fait sonapparition dans les stations et se révèle très populaire.

L'annonce de ce programme d'investissement intervient quelques mois seulement après le rachat par Lyft de l'opérateur historique de Citi Bike, Motivate, pour un prix évalué par plusieursmédias à 250 millions de dollars.

Outre Citi Bike, Motivate était notamment l'opérateur des réseaux officiels des agglomérations de San Francisco (GoBike), Boston (Blue Bikes), Chicago(Divvy) et Washington (Capital Bikeshare).