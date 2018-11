Un néonazi américain jugé pour meurtre va plaider la légitime défense

AFP 27-11-2018 | 12h21

Un néonazi américain jugé pour meurtre après avoir percuté avec sa voiture des manifestants antiracistes en 2017 à Charlottesville, en Virginie, va plaider la légitime défense, a indiqué son avocat mardi.

La défense de James Fields, 21 ans, envisage aussi d'évoquer sa santé mentale au moment de l'évènement et de faire appel à des experts en psychiatrie.

Le jeune homme est accusé d'avoir causé la mort d'une manifestante de 32 ans, Heather Heyer, et d'avoir blessé plusieurs personnes en fonçant dans la foule avec son véhicule avant de prendre la fuite, lors d'un rassemblement d'extrême droite « Unite The Right » en août 2017.

« Il y aura des preuves sur le fait que l'accusé a agi de cette manière pour tenter de se défendre », a dit l'un de ses avocats, John Hill, au deuxième jour de la sélection des jurés.

« Il y aura des témoignages sur la santé mentale de l'accusé », a-t-il ajouté. « L'un de vous a-t-il eu une expérience personnelle impliquant des problèmes de santé mentale? », a-t-il demandé aux jurés potentiels.

Une autre avocate de James Fields, Denise Lunsford, a listé plusieurs experts de l'Université de Virginie que la défense compte interroger.

James Fields, qui portait un costume bleu sombre et des lunettes, avec les cheveux soigneusement brossés sur un côté, observait le jury.

Plus de 100 jurés potentiels ont été interrogés lundi et une bonne partie de la nuit. Le juge a dit s'attendre à ce que la sélection du jury s'achève d'ici mercredi.

S'il est reconnu coupable d'assassinat, James Fields est passible d'une peine de prison allant de 20 ans à la perpétuité.

L'attaque meurtrière de Charlottesville avait braqué les projecteurs sur la nouvelle génération de l'extrême droite américaine qui a émergé sous le président Donald Trump, dont la rhétorique incendiaire est régulièrement dénoncée comme attisant la haine et les divisions.