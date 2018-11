Bernie Sanders envisage de se présenter à la présidentielle de 2020

AFP 26-11-2018 | 17h50

L'ancien candidat à la présidentielle américaine Bernie Sanders envisage de se présenter en 2020 s'il est le «mieux placé» pour battre le républicain Donald Trump, a-t-il confié au New York Magazine.

«Si quelqu'un d'autre apparaît qui puisse, pour une raison ou une autre, faire un meilleur boulot que moi alors je ferais tout ce que je peux pour qu'il ou elle soit élu», déclare le sénateur indépendant âgé de 77 ans, dans un entretien publié dimanche.

Mais «s'il s'avère que je suis le meilleur candidat pour battre Donald Trump, alors je serais probablement candidat», ajoute-t-il.

«Je ne suis pas l'un de ces fils de multimillionnaires à qui les parents ont dit qu'ils allaient devenir président des Etats-Unis», poursuit le sénateur du Vermont. «Je ne me réveille pas le matin avec le désir fou d'être président».

Porté par de jeunes supporteurs galvanisés et un programme très à gauche pour les Etats-Unis, Bernie Sanders avait mis en difficulté Hillary Clinton lors des longues primaires démocrates en 2016.

Certaines de ses propositions, comme un système de santé universelle, ont depuis été reprises par plusieurs des candidats démocrates sortis victorieux des récentes élections parlementaires.

Passage quasi obligé pour les candidats à la présidentielle américaine: Bernie Sanders publie justement mardi un nouveau livre tourné vers l'avenir («Where we go from here: Two years in the resistance», Thomas Dunne Books)

«La mauvaise nouvelle, c'est qu'au lieu d'avancer ensemble, des démagogues comme Trump gagnent des élections en nous divisant», écrit-il dans l'introduction publiée par la chaîne ABC.

«Notre travail, pour le bien de nos enfants et petits-enfants, c'est de rassembler autour d'un programme progressiste», écrit-il. Puis de conclure son introduction par un: «La lutte continue».

Le républicain Donald Trump a annoncé il y a déjà longtemps qu'il serait candidat à sa succession en 2020. En face, le terrain s'annonce chargé pour la primaire démocrate, avec déjà une multitude de candidats pressentis.

L'ancien vice-président démocrate Joe Biden est arrivé en tête (26%) des favoris de son camp dans un sondage Morning Consult début novembre, suivi par Bernie Sanders (19%), puis du Texan Beto O'Rourke (8%), des sénateurs Elizabeth Warren (5%), Kamala Harris (4%), Cory Booker (3%) et de l'homme d'affaires Michael Bloomberg (2%).