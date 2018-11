Mer d'Azov: l'Ukraine accuse la Russie d'avoir tiré sur ses navires, un blessé

AFP 25-11-2018 | 14h15

La marine ukrainienne a accusé la Russie d'avoir tiré sur des navires ukrainiens en blessant une personne à bord dimanche soir, dans le détroit de Kertch, séparant la Crimée de la Russie et marquant l'accès à la mer d'Azov. La Russie se serait aussi emparée de trois navires militaires ukrainiens.

Des bateaux russes « ont ouvert le feu sur le groupe de navires de la marine ukrainienne », a déclaré cette dernière dans un communiqué, indiquant qu'un bateau, endommagé, avait « perdu le cap ». « Il y a un blessé », a-t-elle précisé.

« À la sortie du détroit de Kertch, les Russes ont ouvert le feu contre un navire de la marine ukrainienne. Il y a une personne blessée à bord », a précisé sur Facebook Boris Babin, représentant du président ukrainien pour la Crimée.

Les tensions autour de la mer d'Azov ont connu une brusque flambée dimanche, l'Ukraine accusant la Russie d'avoir percuté un navire ukrainien et bloqué l'accès à cette petite mer, située entre la Crimée et l'est de l'Ukraine, théâtre d'une guerre avec les séparatistes profuses.

Selon la marine ukrainienne, des gardes-frontières russes ont percuté dimanche un de ses remorqueurs en mer Noire au large de la Crimée, annexée en 2014 par Moscou, dans le cadre « d'actions ouvertement agressives contre des navires ukrainiens », avant de les empêcher de traverser le détroit de Kertch pour accéder à la mer d'Azov.