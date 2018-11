Grand Prix d'Abou Dhabi: victoire de Lewis Hamilton et grosse frousse pour Nico Hulkenberg

Agence QMI 25-11-2018 | 10h12

Lewis Hamilton a terminé la saison de Formule 1 sur une bonne note en remportant dimanche le Grand Prix d'Abou Dhabi.

Le Britannique, qui était déjà assuré de gagner le championnat des pilotes, est ainsi monté sur la première marche du podium pour une 11e fois en 2018 à bord de sa Mercedes. Il a devancé Sebastian Vettel (Ferrari) et Max Verstappen (Red Bull).

Daniel Ricciardo (Red Bull) et Valtteri Bottas (Mercedes) ont complété le top 5.

Le Québécois Lance Stroll., qui disputait une dernière course avec l'écurie Williams, a terminé au 13e rang, lui qui était parti de la 20e place sur la grille.

Accident spectaculaire

Le Grand Prix de dimanche a aussi été marqué par un accident spectaculaire de Nico Hulkenberg. Dès le premier tour, l'Allemand est entré en contact avec le bolide de Romain Grosjean dans le virage numéro neuf.

À cause du choc, sa Renault est partie en tonneau et a terminé sa course sur le toit. Les responsables de la sécurité ont éteint un petit incendie avant que Hulkenberg ne puisse sortir du véhicule. Heureusement, il n'a pas été blessé.