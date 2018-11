Peuple des Sentinelles: «Je ne veux pas mourir» a écrit l'aventurier avant d'être tué

TVA Nouvelles 23-11-2018 | 11h19

Un missionnaire américain qui tentait de rencontrer et de convertir l'une des tribus les plus isolées au monde leur offrit du poisson et d'autres petits cadeaux avant que les membres de la tribu ne le tuent et n'enterrent son corps sur la plage, montrentdes courriels qu'il a écrits.

John Allen Chau, 26 ans, originaire de Vancouver à Washington, très populaire sur Instagram, a effectué plusieurs voyages missionnaires à l'étranger.

Il s'est rendu aux îles Andaman, un territoire indien dans la baie du Bengale, pour prendre contact avec des membres de la minuscule tribu des Sentinelles, le 14 novembre dernier, rapporte le Washington Post.

La tribu, qui est restée isolée pendant des siècles, refuse tout contact avec le monde au sens large et réagit avec hostilité et violence aux tentatives d'interaction de la part d'étrangers.

L'île est interdite aux visiteurs en vertu de la loi indienne.

Le journal de bord fascinant de John Allen Chau a été partagé par sa mère avec le Washington Post, et donne un aperçu de son voyage.

L'aventurier missionnaire s'est rendu dans un petit bateau de pêche jusqu'à la zone «interdite» où la petite tribu vit dans des huttes.

Les hommes de l'endroit mesurent en moyenne 5 pieds 5 pouces de hauteur et se mettent une sorte de pâte jaune sur le visage, raconte l'aventurier dans son journal.

Les hommes de la tribu réagissaient aussi avec colère lorsqu'il essayait de parler leur langue ou encore chanter des hymnes religieux, écrit-il ans son journal.

«J'ai crié:" Je m'appelle John, je vous aime et Jésus vous aime", a-t-il rapporté.

Un adolescent de la tribu lui a d'abord tiré dessus avec une flèche «qui a percé sa Bible imperméable» le protégeant, rapporte le Washington Post.

«Vous pensez peut-être que je suis fou, mais je pense que cela vaut la peine de faire connaître Jésus à ces gens», a-t-il écrit dans une dernière note à sa famille le 16 novembre. "Mon Dieu, je ne veux pas mourir", a-t-il également indiqué.

Corps enterré sur la plage

Des pêcheurs ont vu la tribu enterrer son corps sur la plage le lendemain, a écrit un collègue missionnaire dans un courriel à sa mère, Lynda Adams-Chau.

Il a payé cinq pêcheurs pour l'emmener à North Sentinel Island, a déclaré Deepak Yadav, haut responsable de la police à Port Blair.

Selon un collègue missionnaire, le plan de Chau était de «ne rien dire à personne» et d'éviter de mettre ses amis en danger, montrent des courriels.

Selon le responsable de la police, l'aventurier et les pêcheurs sont arrivés sur l'île vers minuit le 14 novembre.

Le lendemain, il a tenté de parler avec les habitants de l'île, connus pour leur hostilité.

Les pêcheurs ont déclaré à la police qu'ils avaient vu Chau pour la dernière fois en vie le vendredi 16 novembre.

«Il était un fils bien-aimé, un frère, un oncle et un meilleur ami pour nous», a écrit sa famille sur Instagram. «Pour d'autres, il était un missionnaire chrétien, un amoureux de la nature, un entraîneur de football international et un alpiniste. Il aimaitDieu, la vie, aidant ceux qui étaient dans le besoin, et il n'avait d'amour que pour le peuple sentinelle.»

Selon ses publications, le jeune homme a passé au moins une partie de l'année dans une cabane isolée de la Whiskeytown National Recreation Area en Californie.

Il avait déjà effectué quatre voyages aux îles Andaman et Nicobar dès 2015 et était arrivé à Port Blair à la mi-octobre avec un visa de tourisme, selon la police.

Sa publication: