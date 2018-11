Irak: sept morts, dont quatre enfants, tués dans des inondations

23-11-2018 | 10h37

Samarra | Quatre enfants et trois femmes ont été tués dans des inondations qui ont submergé des milliers de maisons au nord de Bagdad, a indiqué à l'AFP un responsable local.

En outre, trois personnes sont toujours portées disparues, a ajouté Ali Daoudah, maire du district d'ach-Charqat, à 250 km au nord de Bagdad, où «3000 maisons ont été inondées» et descentaines de familles ont fui l'arrivée des eaux.

Le premier ministre Adel Abdel Mahdi a annoncé dans un communiqué la mise en place d'une « cellule de crise» regroupant les autorités locales et militaires appuyées par «des hélicoptèreset des engins de chantier pour intervenir au plus vite et mener les opérations de sauvetage».

Il faut, a plaidé le chef de gouvernement, «minimiser les pertes humaines et matérielles» et se préparer aux «nouvelles chutes d'eau attendues dans les deux jours à venir».

Le président Barham Saleh, lui, a évoqué sur Twitter une «catastrophe» qui «rend d'autant plus nécessaire la reconstruction et (le bon fonctionnement) des services publics».

En 2015 déjà, dans des incidents illustrant déjà le degré de délabrement de ces services publics, 58 Irakiens étaient morts électrocutés durant des pluies diluviennes et des inondations.