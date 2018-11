Gilets jaunes: Macron prône « le dialogue » et « l'explication » pour sortir du mouvement

AFP 20-11-2018 | 07h04

Ottignies-Louvain-la Neuve | Le président français Emmanuel Macron a estimé mardi en Belgique que « c'est par le dialogue » et « l'explication » qu'il sera possible de mettre fin au mouvement des « gilets jaunes » contre la hausse des carburants.

« Le gouvernement est actuellement confronté à des protestations. C'est dans le dialogue qu'on peut en sortir, dans l'explication, dans la capacité à trouver à la fois le bon rythme et les solutions de terrain », a déclaré M. Macron lors d'un débat en compagnie du premier ministre belge Charles Michel avec quelque 800 étudiants à l'université de Louvain-la-Neuve, au second jour de sa visite d'État en Belgique.

Sans citer nommément les « gilets jaunes », qui mènent des opérations de blocage depuis samedi, le chef de l'État a jugé « normal » qu'il y ait des protestations, car « les choses ne se font pas spontanément ». La transition écologique « suppose de changer les habitudes, ce n'est jamais aisé », a-t-il ajouté, en souhaitant que, « collectivement, il faille qu'on ait un esprit de responsabilité ».

Il a réexpliqué que la stratégie du gouvernement était « d'une part de taxer davantage les énergies fossiles et, d'autre part, d'avoir un accompagnement des plus modestes ». Il a cité l' » aide à la conversion (...) pour acheter des véhicules beaucoup moins polluants », l'indemnisation des « gens qui ont besoin de beaucoup se déplacer » et le soutien à ceux « qui se chauffent au fioul ».

Emmanuel Macron a par ailleurs indiqué avoir eu « il y a quelques jours au téléphone » Nicolas Hulot, l'ex-ministre de la Transition écologique qui a démissionné fin août. « C'est un ami, un homme libre », qui « a démissionné pour des raisons personnelles que je respecte », a-t-il soutenu.

L'ancien ministre, qui reste une des personnalités politiques les plus populaires en France, doit sortir de son silence en participant jeudi à « L'Émission politique » de France 2.

« Gilets jaunes » : « Nous gagnerons par la constance »



Face au mouvement des « gilets jaunes », « nous gagnerons collectivement par la cohérence, la constance et la détermination », a affirmé mardi le premier ministre Édouard Philippe à la réunion de groupe des députés LREM, selon des participants.

« On vit un moment d'inquiétude parce qu'on se fait engueuler, parce que la situation est tendue. C'est difficile » du fait de « la transformation qu'on a engagée » mais « je pense que nous gagnerons collectivement par la cohérence, la constance et la détermination », a lancé le chef du gouvernement, au quatrième jour du mouvement qui prend pour cible la hausse des taxes sur les carburants.