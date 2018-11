Bases de missiles en Corée du Nord: rien d'«anormal», assure Trump

AFP 13-11-2018 | 12h43

WASHINGTON | Les États-Unis sont « parfaitement au courant » de l'existence de sites de missiles balistiques nord-coréens présentés comme secrets dans une récente étude, a assuré mardi Donald Trump.

Ces informations « sont inexactes », « il n'y a rien de nouveau, et rien de tout cela n'est anormal », a lancé sur Twitter le président américain au lendemain de la publication de cette étude du Center for Strategic and International Studies (CSIS), un cercle de réflexion de Washington qui évoque au moins 13 bases non déclarées par Pyongyang.