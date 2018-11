Journaliste banni de la Maison-Blanche: CNN poursuit Donald Trump

Journaldemontreal.com 13-11-2018 | 09h30

CNN poursuit le président Trump et les principaux collaborateurs de la Maison-Blanche pour avoir suspendu la carte de presse de Jim Acosta, a annoncé la chaîne américaine.

CNN a intenté une action en justice contre le président Trump et plusieurs de ses collaborateurs, dans le but de rétablir immédiatement l'accès du correspondant en chef de la Maison-Blanche, Jim Acosta, à la Maison-Blanche. Le procès est une réponse à la suspension par la Maison-Blanche de la carte de presse d'Acosta. La poursuite allègue que le premier et le cinquième amendements d'Acosta et de CNN sont violés par cette interdiction.

Plus de détails suivront...